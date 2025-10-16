На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Прибыла бригада скорой»: в Москве курьер на велосипеде снес школьницу

В Москве курьер на электровелосипеде снес девочку возле школы
На западе Москвы курьер на электровелосипеде сбил школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Инцидент произошел на Мосфильмовской улице рядом с детским садом и школой. <…> курьер на электровелосипеде ехал по тротуару. На кадрах видно, что к месту происшествия прибыла бригада скорой помощи: сейчас медики оказывают помощь пострадавшему ребенку», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, ДТП произошло между школой и детским садом. В настоящее время столичная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

По информации Telegram-канала «Агентство «Москва», правоохранители задержали курьера, который сбил девочку. Также сообщается, что скоро мужчину отправят на допрос в отдел СК, в отношении нарушителя возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Приморском крае пенсионерка попала под колеса общественного транспорта, пытаясь запрыгнуть в салон.

Ранее на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми.

