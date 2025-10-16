На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автобус переехал сургутянина на проезжей части, и это попало на видео

В Сургуте на видео попало, как автобус наехал мужчину, упавшего на дорогу
В Сургуте общественный транспорт наехал на человека, упавшего на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП ХМАО Югра».

«Сургутянин попал под колеса автобуса. Инцидент произошел на остановке «Кинотеатр Аврора», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек спиной падает на проезжую часть, в этот момент на него наезжает общественный транспорт. Очевидцы подбегают к автобусу и жестами показывают водителю, что на дороге лежит человек. Далее на записи видно, как транспорт отъезжает, и к пострадавшему подходят люди.

По информации канала, в результате произошедшего мужчина получил серьезные травмы: врачи провели операцию, в настоящее время пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого на Курильских островах автомобиль со спасателями едва не унесло в открытое море.

Ранее автоугонщик заколол вилами известного врача и ее мужа.

