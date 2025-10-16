Автоугонщик заколол вилами известного врача и ее мужа

Mash: автоугонщик заколол вилами известного врача из Ростова и ее супруга

В Армении автоугонщик заколол вилами врача-эндокринолога из Ростова и ее мужа, пытаясь похитить ее машину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«61-летний мужчина пытался угнать авто пары, но после отказа открыл по ним огонь из охотничьего ружья. Затем преступник скрылся», — говорится в сообщении.

По информации канала, через пару часов после произошедшего в районе села Зовашен преступник нанес травмы, несовместимые с жизнью, еще двум людям.

Также сообщается, что 49-летнюю Марину Айрапетян и ее мужа нашли недалеко от Арамуса: на их телах обнаружили раны. После произошедшего правоохранители задержали нападавшего и возбудили в его отношении уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

