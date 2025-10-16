На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автоугонщик заколол вилами известного врача и ее мужа

Mash: автоугонщик заколол вилами известного врача из Ростова и ее супруга
true
true
true
close
КЛИНИКА ДАВИНЧИ/VK

В Армении автоугонщик заколол вилами врача-эндокринолога из Ростова и ее мужа, пытаясь похитить ее машину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«61-летний мужчина пытался угнать авто пары, но после отказа открыл по ним огонь из охотничьего ружья. Затем преступник скрылся», — говорится в сообщении.

По информации канала, через пару часов после произошедшего в районе села Зовашен преступник нанес травмы, несовместимые с жизнью, еще двум людям.

Также сообщается, что 49-летнюю Марину Айрапетян и ее мужа нашли недалеко от Арамуса: на их телах обнаружили раны. После произошедшего правоохранители задержали нападавшего и возбудили в его отношении уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого на Курильских островах автомобиль со спасателями едва не унесло в открытое море. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как машину с людьми, которая едет по берегу, уносит волной.

Ранее появилось видео с места массового ДТП, парализовавшего движение в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами