Видео: вездеход со спасателями смыло волной в открытом море на Курилах

Мчсовцев на вездеходе унесло в открытое море на Курилах и это попало на видео

На Курильских островах автомобиль со спасателями едва не унесло в открытое море. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Само авто является вездеходным и предназначено для таких ситуаций, а водители обладают необходимым навыком «выруливать» даже из воды. Впрочем, ситуация запросто могла сложиться критически», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как машину с людьми, которая едет по берегу, уносит волной. Водитель несколько раз безуспешно пытается вырулить на сушу, и когда машина находится ближе к берегу, у мчсовца получается спастись.

По информации канала, при потере управления транспорт с людьми мог бы оказаться под водой полностью, в таком случае волны заблокировать бы находящихся внутри людей.

