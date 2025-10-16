На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: вездеход со спасателями смыло волной в открытом море на Курилах

На Курильских островах автомобиль со спасателями едва не унесло в открытое море. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Само авто является вездеходным и предназначено для таких ситуаций, а водители обладают необходимым навыком «выруливать» даже из воды. Впрочем, ситуация запросто могла сложиться критически», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как машину с людьми, которая едет по берегу, уносит волной. Водитель несколько раз безуспешно пытается вырулить на сушу, и когда машина находится ближе к берегу, у мчсовца получается спастись.

По информации канала, при потере управления транспорт с людьми мог бы оказаться под водой полностью, в таком случае волны заблокировать бы находящихся внутри людей.

До этого сообщалось, что в Москве пьяный инструктор по вождению сбил двух мотоциклистов, стоящих на светофоре.

Ранее появилось видео с места массового ДТП, парализовавшего движение в Москве.

