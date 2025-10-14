В Дагестане опрокинулся грузовик с сотрудниками Росгвардии

112: в Дагестане сотрудники Росгвардии не выжили в жестком ДТП

В Дагестане сотрудники Росгвардии попали в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Сегодня около 15:00 в Унцукульском районе опрокинулся грузовик. По данным 112, внутри находились сотрудники Росгвардии», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего двое правоохранителей получили травмы, несовместимые с жизнью, еще 11 – пострадали, прибывшие медики оказывают им всю необходимую помощь. На месте аварии работают спасатели. В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего.

