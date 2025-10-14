Видео: авто с челябинцем вылетело на рельсы и перевернулось

В Челябинске на видео попало, как авто с человеком перевернулось в момент ДТП

В Челябинске автомобиль с человеком вылетел на трамвайные пути и перевернулся. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«На этом видео момент аварии, которая произошла этим вечером с участием двух легковушек на пересечении Косарева и пр. Победы. После незначительного удара одна из легковушек развернулась и опрокинулась на рельсы. Вероятно, водитель авто пытался экстренно затормозить, что привело к такому результату», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что несколько мужчин переворачивают легковой автомобиль, который упал на рельсы. По информации канала, в результате произошедшего автомобиль получил механические повреждения. Кроме того, водителя извлекли из салона, о его состоянии неизвестно.

До этого сообщалось, что в Татарстане автомобиль Lada выехала на встречную полосу и столкнулся с FAW. На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения.

Ранее ребенок пострадал в массовом ДТП возле «Москва-сити».