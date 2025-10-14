На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: авто с челябинцем вылетело на рельсы и перевернулось

В Челябинске на видео попало, как авто с человеком перевернулось в момент ДТП
true
true
true

В Челябинске автомобиль с человеком вылетел на трамвайные пути и перевернулся. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«На этом видео момент аварии, которая произошла этим вечером с участием двух легковушек на пересечении Косарева и пр. Победы. После незначительного удара одна из легковушек развернулась и опрокинулась на рельсы. Вероятно, водитель авто пытался экстренно затормозить, что привело к такому результату», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что несколько мужчин переворачивают легковой автомобиль, который упал на рельсы. По информации канала, в результате произошедшего автомобиль получил механические повреждения. Кроме того, водителя извлекли из салона, о его состоянии неизвестно.

До этого сообщалось, что в Татарстане автомобиль Lada выехала на встречную полосу и столкнулся с FAW. На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения.

Ранее ребенок пострадал в массовом ДТП возле «Москва-сити».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами