Приморец без трусов попал на камеру водителей

В Приморье водители сняли на видео мужчину без трусов, гуляющего вдоль дороги

В Приморском крае полностью голый мужчина гулял вдоль проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Сегодня в Екатериновке заметили полностью голого мужчину, разгуливающего вдоль дороги. Несмотря на достаточно холодную погоду, данному персонажу было так жарко, что он решил полностью раздеться и устроить променад», — говорится в сообщении.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как полностью голый мужчина идет вдоль проезжей части, при этом мимо проезжает много автомобилей.

До этого сообщалось, что в Челябинске автомобиль с человеком вылетел на трамвайные пути и перевернулся. На опубликованных в сети кадрах видно, что несколько мужчин переворачивают легковой автомобиль, который упал на рельсы. По информации канала, в результате произошедшего автомобиль получил механические повреждения. Кроме того, водителя извлекли из салона, о его состоянии неизвестно.

Ранее ребенок пострадал в массовом ДТП возле «Москва-сити».