Минпромторг доложит Мишустину по вопросу отсрочки утилизационного сбора

Министерство торговли и промышленности России уже на текущей неделе доложит главе правительства Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Денису Мантурову по вопросу отсрочки новых параметров расчета утилизационного сбора на автомобили, заявил глава ведомства Антон Алиханов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что в министерстве при подготовке предложений по отсрочке новых параметров утильсбора на автомобили будет учитывать сроки поставки и оплаты заказанных автомобилей из разных стран.

«Будем учитывать, скажем так, то, что они уже везут, уже находится в пути, поэтому посмотрим сейчас более внимательно», — заявил Алиханов.

До этого сообщалось, что введение нового налога на утильсбор было отложено до 1 декабря.

16 сентября стало известно, что правительство России планирует изменить методику расчета утилизационного сбора на автомобили — это приведет к увеличению его размера. В Минпромторге заявили, что существующие льготные ставки для физических лиц, ввозящих машины в РФ, будут сохранены, но только для автомобилей, мощность которых не превышает 160 лошадиных сил.

Ранее во Владивостоке жители вышли на митинг из-за повышения утильсбора.