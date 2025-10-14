На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минпромторг доложит Мишустину по вопросу отсрочки утилизационного сбора

Минпромторг проработает отсрочку введения новых параметров утилизационного сбора
true
true
true
close
Nikolay Titov/Global Look Press

Министерство торговли и промышленности России уже на текущей неделе доложит главе правительства Михаилу Мишустину и первому вице-премьеру Денису Мантурову по вопросу отсрочки новых параметров расчета утилизационного сбора на автомобили, заявил глава ведомства Антон Алиханов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что в министерстве при подготовке предложений по отсрочке новых параметров утильсбора на автомобили будет учитывать сроки поставки и оплаты заказанных автомобилей из разных стран.

«Будем учитывать, скажем так, то, что они уже везут, уже находится в пути, поэтому посмотрим сейчас более внимательно», — заявил Алиханов.

До этого сообщалось, что введение нового налога на утильсбор было отложено до 1 декабря.

16 сентября стало известно, что правительство России планирует изменить методику расчета утилизационного сбора на автомобили — это приведет к увеличению его размера. В Минпромторге заявили, что существующие льготные ставки для физических лиц, ввозящих машины в РФ, будут сохранены, но только для автомобилей, мощность которых не превышает 160 лошадиных сил.

Ранее во Владивостоке жители вышли на митинг из-за повышения утильсбора.

