Стало известно, когда будут пересмотрены правила утильсбора в России

Baza: введение новых правил расчета утильсбора на машины отложено до 1 декабря
true
true
true
close
Nikolay Titov/Global Look Press

Введение нового налога на утильсбор отложено до 1 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.

«Новые правила пересмотрят в первый день зимы. До этого момента повышенные тарифы расчета утильсбора на ввозимые из-за рубежа легковые автомобили вводиться не будут», — сообщает канал.

О том, что Минпромторг подготовит предложения по возможной отсрочке новых правил утильсбора, стало известно 14 октября.

«Минпромторг России должен оперативно представить предложения по возможной отсрочке даты вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Соответствующее поручение дал первый вице-премьер Денис Мантуров», — сообщает агентство ТАСС.

16 сентября стало известно, что правительство России планирует изменить методику расчета утилизационного сбора на автомобили — это приведет к увеличению его размера. В Минпромторге заявили, что существующие льготные ставки для физических лиц, ввозящих машины в РФ, будут сохранены, но только для автомобилей, мощность которых не превышает 160 лошадиных сил.

По словам гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, после введения с 1 ноября повышенного утильсбора на автомобили мощнее 160 л.с. для частных лиц в Россию перестанут ввозить по каналам альтернативного импорта популярные кроссоверы Geely Monjaro.

Ранее во Владивостоке жители вышли на митинг из-за повышения утильсбора.

