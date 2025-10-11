На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке жители вышли на митинг из-за повышения утильсбора

Baza: 500 человек вышли на митинг во Владивостоке против повышения утильсбора

Во Владивостоке около 500 человек вышли на митинг против повышения утильсбора. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В ходе протестной акции жители собирают подписи под обращением к премьер-министру России Михаилу Мишустину с требованием отменить новую систему.

Митинг проходит у Дома молодежи, территорию охраняют полицейские. При этом пройти на акцию протеста можно только через рамки металлоискателя. Среди плакатов можно заметить лозунги: «Им мерседесы, а нам жигули», «Доступные машины — справедливый сбор» и другие.

Протестующие пытаются донести до властей, что повышение утильсбора не решит никаких проблем, а только приведет к резкому росту цен на машины и ограничит выбор покупателей.

До этого генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский рассказал «Газете.Ru», что из-за недовольства автовладельцев, не успевших оформить импортные автомобили на таможне, властям придется отложить введение новой методики расчета утильсбора до 1 января 2026 года. По его словам, сейчас перекупы стараются создавать информационный шум на рынке, чтобы заставить россиян поторопиться с покупкой автомобиля.

Ранее граждане России призвали отсрочить реформу утильсбора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами