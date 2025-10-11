Во Владивостоке жители вышли на митинг из-за повышения утильсбора

Baza: 500 человек вышли на митинг во Владивостоке против повышения утильсбора

Во Владивостоке около 500 человек вышли на митинг против повышения утильсбора. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В ходе протестной акции жители собирают подписи под обращением к премьер-министру России Михаилу Мишустину с требованием отменить новую систему.

Митинг проходит у Дома молодежи, территорию охраняют полицейские. При этом пройти на акцию протеста можно только через рамки металлоискателя. Среди плакатов можно заметить лозунги: «Им мерседесы, а нам жигули», «Доступные машины — справедливый сбор» и другие.

Протестующие пытаются донести до властей, что повышение утильсбора не решит никаких проблем, а только приведет к резкому росту цен на машины и ограничит выбор покупателей.

До этого генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский рассказал «Газете.Ru», что из-за недовольства автовладельцев, не успевших оформить импортные автомобили на таможне, властям придется отложить введение новой методики расчета утильсбора до 1 января 2026 года. По его словам, сейчас перекупы стараются создавать информационный шум на рынке, чтобы заставить россиян поторопиться с покупкой автомобиля.

Ранее граждане России призвали отсрочить реформу утильсбора.