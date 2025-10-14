В России разработают закон о движении беспилотных автомобилей

Минтранс РФ разработает проект закона, регулирующего движение беспилотных автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
«Вице-премьер РФ Виталий Савельев поручил Минтрансу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить разработку, принятие и вступление в силу федерального закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с «дорожной картой». Внесение законопроекта в правительство запланировано на I квартал 2026 года», - говорится в сообщении.
До этого в Минтрансе РФ сообщили, что беспилотные такси появятся на дорогах российских городов после 2030 года, так как ведомство не планирует торопиться с запуском таких автомобилей. По словам замминистра транспорта Андрей Никитин, вместо этого планируется отрабатывать все технологические схемы, чтобы это было максимально безопасно.
Кроме того, в Минтрансе заявили о возможности появления в будущем новых дорожных знаков для беспилотных автомобилей.
«В дальнейшем возможно появление новых знаков, которые помогут ориентироваться как участникам движения, так и системам автономного вождения», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что сейчас появление дорожных знаков и специальной разметки для беспилотников не предусмотрено.
Ранее в Госдуме призвали заменить водителей-мигрантов беспилотными такси.