В России разработают закон о движении беспилотных автомобилей

Минтранс к 2026 году разработает закон о движении беспилотных автомобилей
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Минтранс РФ разработает проект закона, регулирующего движение беспилотных автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Вице-премьер РФ Виталий Савельев поручил Минтрансу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить разработку, принятие и вступление в силу федерального закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с «дорожной картой». Внесение законопроекта в правительство запланировано на I квартал 2026 года», - говорится в сообщении.

До этого в Минтрансе РФ сообщили, что беспилотные такси появятся на дорогах российских городов после 2030 года, так как ведомство не планирует торопиться с запуском таких автомобилей. По словам замминистра транспорта Андрей Никитин, вместо этого планируется отрабатывать все технологические схемы, чтобы это было максимально безопасно.

Кроме того, в Минтрансе заявили о возможности появления в будущем новых дорожных знаков для беспилотных автомобилей.

«В дальнейшем возможно появление новых знаков, которые помогут ориентироваться как участникам движения, так и системам автономного вождения», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас появление дорожных знаков и специальной разметки для беспилотников не предусмотрено.

Ранее в Госдуме призвали заменить водителей-мигрантов беспилотными такси.

