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Стало известно, когда на дорогах российских городов появятся беспилотные такси

Минтранс: беспилотные такси появятся в городах РФ после 2030 года
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Беспилотные такси появятся на дорогах российских городов после 2030 года. Минтранс РФ не будет торопиться в запуске таких автомобилей. Об этом ТАСС сообщил замминистра транспорта Андрей Никитин в кулуарах ПМЭФ.

«Роверы (беспилотные роботы-доставщики. — прим. ТАСС) уже появились в городах. Если мы говорим о такси, я думаю, что это за горизонтом 2030 года. И торопиться мы здесь не будем, а будем отрабатывать все технологические схемы, чтобы это было максимально безопасно», — сказал он.

До этого в Минтрансе заявили ТАСС о возможности появления в будущем новых дорожных знаков для беспилотных автомобилей.

«В дальнейшем возможно появление новых знаков, которые помогут ориентироваться как участникам движения, так и системам автономного вождения», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас появление дорожных знаков и специальной разметки для беспилотников не предусмотрено.

Ранее глава «КамАЗа» опубликовал видео из кабины беспилотного грузовика.

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