Беспилотные автомобили в России могут обзавестись своими дорожными знаками

В Минтрансе заявили ТАСС о возможности появления в будущем новых дорожных знаков для беспилотных автомобилей.

«В дальнейшем возможно появление новых знаков, которые помогут ориентироваться как участникам движения, так и системам автономного вождения», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас появление дорожных знаков и специальной разметки для беспилотников не предусмотрено.

«Действующих мер достаточно: маркировка и присутствие оператора в салоне обеспечивают необходимый уровень безопасности», — отметили в министерстве.

С 1 января следующего года в России обновятся дорожные знаки и появятся новые, соответствующие изменения в ГОСТ о дорожных знаках подготовил Росстандарт. Например, дорожники начнут устанавливать табличку «Глухие» в местах передвижения слабослышащих или неслышащих пешеходов. Также Росстандарт решил объединить несколько знаков в один — теперь «Рекомендуемое ограничение скорости» будут размещать на щите с указателем «Искусственная неровность». А вот на знаке «Парковка» теперь может встречаться изображение «Способ постановки транспортного средства на стоянку».

Ранее Лох снова остался без знака.