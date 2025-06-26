В Госдуме призвали заменить водителей-мигрантов беспилотными такси

В российских регионах нужно разрешить использовать беспилотные такси, чтобы значительно снизить количество мигрантов, занятых в этой сфере. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились лидер партии «Новых людей» Алексей Нечаев и депутат Антон Ткачев, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Сегодня развитие сферы пассажирских перевозок так или иначе увеличивает количество работающих в ней иностранцев, при этом многие водители трудятся нелегально, а условия их работы не отвечают требованиям законодательства, подчеркнули депутаты. По их мнению, все это создает опасные ситуации для пассажиров.

Решением этой проблемы парламентарии назвали расширение географии внедрения беспилотных такси. Такие автомобили могут заменить обычных водителей-мигрантов, особенно с учетом «впечатляющих результатов» запуска аналогичного проекта в Москве и Татарстане, считают авторы инициативы. Они призвали организовать поэтапный запуск автономных перевозок в российских городах.

До этого в Минтрансе РФ сообщили, что беспилотные такси появятся на дорогах российских городов после 2030 года, так как ведомство не планирует торопиться с запуском таких автомобилей. По словам замминистра транспорта Андрей Никитин, вместо этого планируется отрабатывать все технологические схемы, чтобы это было максимально безопасно.

Ранее в Госдуме предложили обязать мигрантов покупать ДМС.