Дочь бандита Цапка может совершить рецидив с пьяным вождением

Нарколог Шуров: у дочери бандита Цапка есть все шансы снова сесть за руль пьяной

Дочь жестокого бандита Сергея Цапка, Анастасия Оделин Феррер (Цапок), может вновь сесть пьяной за руль, если не сделает выводы из ситуации с ДТП, в которое она попала. Об этом «Газете.Ru» рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Мы прекрасно знаем, как ведет себя золотая молодежь, которая действует по принципу «чем хуже, тем лучше». Родители, если что, отмажут. Сложно судить, сядет ли она (пьяной за руль — прим. ред.): теоретически может, практически — либо сделает выводы, либо решит, что ей все можно, и дальше продолжит так делать», — сказал Шуров.

По словам нарколога, когда у человека есть зависимость, возникает утрата ситуационного контроля. В это понятие входит сесть пьяным за руль. То есть продолжить употребление в опасной ситуации, зная, что алкоголь снижает скорость реакции и, тем не менее, такие вещи совершать. Конечно, такой человек должен быть не только лишен прав, но и поставлен на наркологический учет, отметил Шуров.

28 сентября в поселке Николаевка Ростовской области Анастасия Оделин Феррер (Цапок), управляя Mercedes-AMG GT, врезалась в дом. По данным Mash, наследница криминального авторитета в момент ДТП была пьяна — это подтвердила экспертиза.

Ростовский суд признал Анастасию Цапок виновной в аварии. Девушку оштрафовали на 45 тыс. рублей и лишили прав почти на 2 года.

