Дочери бандита, которая влетела на иномарке в дом, вынесли наказание

112: дочь бандита Цапка, которая влетела на иномарке в дом, лишили прав

Дочь бандита Цапка Анастасию лишили водительских прав после ДТП в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Ростовский суд признал Анастасию Цапок виновной в аварии. Девушку оштрафовали на 45 000 рублей», — говорится в сообщении.

По информации канала, нарушительницу также лишили права управления автомобилем сроком на два года.

ДТП произошло 29 сентября в поселке Николаевка: Анастасия, управляя иномаркой, врезалась в жилой дом. В результате произошедшего никто не пострадал, поскольку в доме никого не было: хозяева ушли в гости. Mercedes повредил две комнаты. После произошедшего, виновники ДТП угрожали очевидцам.

На кадрах с места происшествия видно, что черный кроссовер Mercedes-Benz проломил кирпичную стену дома, выбил окна и повис в образовавшемся проломе. Передняя часть машины оказалась в помещении. Ее задние колеса остались на земле. При этом у автомобиля была включена аварийная сигнализация.

