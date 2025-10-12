Появилось видео последствий массовой аварии на трассе М-1 «Беларусь» в Подмосковье

На видео попали последствия массового ДТП на трассе М-1 «Беларусь» в Подмосковье

Видео с места крупного ДТП, которое произошло на трассе М-1 «Беларусь» в Подмосковье, опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Отмечается, что авария произошла в Можайском городском округе около поселка Цуканово.

По данным подмосковной полиции, ДТП произошло на 135 км трассы М-1 «Беларусь».

«По предварительной информации, на данном участке автодороги произошло столкновение трех легковых и двух грузовых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия двое граждан с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение», — сообщает канал полиции.

Движение транспортных средств в сторону области ограничено. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

До этого массовая автомобильная авария произошла сегодня утром на юго-востоке столицы.

Кроме того, на МКАД каршеринг врезался в отбойник трассы, а затем перевернулся, встал на колеса, поехал задним ходом и попал под фургон. Аварию сняли камеры видеонаблюдения, установленные на трассе.

Ранее в Петербурге самокатчик выстрелил в голову велосипедисту.