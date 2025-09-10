В Петербурге самокатчик выстрелил в голову велосипедисту

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга конфликт между велосипедистом и самокатчиком закончился стрельбой. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по проспекту Шаумяна. 39-летний велосипедист и молодой человек на электросамокате не смогли разъехаться на дороге. В ходе спора самокатчик достал пневматическое оружие и произвел три выстрела в оппонента.

Пули попали велосипедисту в затылок и правое предплечье. Потерпевший обратился в полицию с заявлением и прошел медицинское освидетельствование для фиксации полученных травм. Личность стрелявшего устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Бурятии задержали двух молодых людей, которые устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Комсомольской. Они обстреляли автобус, целились в детей на детской площадке и открыли огонь по окнам. Прибывший на место наряд полиции их задержал. Молодые люди признались, что стреляли из хулиганских побуждений.

Ранее в Ленобласти подростки обстреляли прохожего из пневматики из-за замечания.