Кульбит каршеринга на МКАД с ударом о грузовик попал на видео

На МКАД каршеринг перевернулся, врезался в грузовик и попал на видео

На МКАД водитель каршерингового автомобиля врезался в отбойник, а затем дважды перевернулся и попал под небольшой грузовик. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

Авария произошла 6 сентября на 77-м километре МКАД. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что кроссовер в спецраскраске каршеринга движется в левом ряду МКАД. В месте, где дорога изгибается вправо, водитель проехал прямо и по касательной врезался в разделительный отбойник.

Затем автомобиль перевернулся, вновь встал на колеса и поехал задним ходом поперек проезжей части. В этот момент произошло столкновение с небольшим грузовичком-фургоном. После этого каршеринг развернулся и отъехал к краю дороги, где остановился. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

