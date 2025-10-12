Крупное ДТП парализовало движение автомобилей на юго-востоке Москвы

Массовая автомобильная авария произошла сегодня утром на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На улице Юных Ленинцев в районе дома 46 произошло столкновение нескольких легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого на МКАД каршеринг врезался в отбойник трассы, а затем перевернулся, встал на колеса, поехал задним ходом и попал под фургон. Аварию сняли камеры видеонаблюдения, установленные на трассе.

Ранее каршеринговый автомобиль врезался в толпу людей на остановке в Новосибирске.