Тело крупнейшего криптопредпринимателя Украины нашли в Lamborghini в Киеве

В Киеве в собственном Lamborghini нашли тело криптобизнесмена Кости Кудо
Национальная полиция Украины

В Киеве обнаружено тело одного из крупнейших криптопредпринимателей Украины, сообщает Telegram-канал Mash.

Тело 32-летнего бизнесмена и блогера Константина Ганича (он же Костя Кудо) нашли ночью на Оболони в его Lamborghini Urus с зарегистрированным на него оружием, отмечает Mash.

По данным канала, накануне бизнесмен жаловался на финансовые проблемы и депрессию. Затем он отправил прощальное сообщение близким. Константин Ганич был директором «Ассоциации трейдеров Украины». Помимо Lamborghini Urus, он владел единственной на Украине Ferrari 296 B стоимостью 15 млн гривен (₽29,3 млн).

