Подростки в Приморье залили водителя из перцового баллончика в ответ на замечание

В Приморье подростки залили водителя автобуса из перцового баллончика и скрылись
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В городе Артем Приморского края подростки распылили в водителя автобуса содержимое перцового баллончика в ответ на замечание, сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«Предварительно установлено, что водитель сделал несовершеннолетним пассажирам замечание по поводу непристойного поведения. В ответ подростки стали проявлять агрессию. В ходе инцидента один из них направил в сторону водителя перцовый баллончик и распылил газ», — отмечается в сообщении полиции.

Пострадавший водитель был вынужден обратиться за медпомощью, сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры.

«Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле ведомства. В настоящее время устанавливается степень тяжести причиненного вреда здоровью», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее в Москве на видео попала крыса, которая проехала на капоте автомобиля.

