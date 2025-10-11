Подростки в Приморье залили водителя из перцового баллончика в ответ на замечание

В Приморье подростки залили водителя автобуса из перцового баллончика и скрылись

В городе Артем Приморского края подростки распылили в водителя автобуса содержимое перцового баллончика в ответ на замечание, сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«Предварительно установлено, что водитель сделал несовершеннолетним пассажирам замечание по поводу непристойного поведения. В ответ подростки стали проявлять агрессию. В ходе инцидента один из них направил в сторону водителя перцовый баллончик и распылил газ», — отмечается в сообщении полиции.

Пострадавший водитель был вынужден обратиться за медпомощью, сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры.

«Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле ведомства. В настоящее время устанавливается степень тяжести причиненного вреда здоровью», — отмечается в сообщении ведомства.

