Эстония закрыла частично проходящую через Россию дорогу

ERR: эстонские пограничники заблокировали участок дороги через Псковскую область
Виталий Аньков/РИА Новости

Эстонские пограничники перекрыли автомобильную дорогу, которая частично проходит через «Саатсеский сапог» Псковской области России. Об этом сообщили в телерадиокомпании ERR.

Решение, по данным журналистов, связано с якобы российской активностью на этом участке. Руководитель оперативного отдела Южной префектуры Эстонии Кюнтер Педоска заявил, что перекрытие дороги было вызвано именно действиями России.

Эстония также планировала построить объездную дорогу вокруг «Саатсеского сапога» к 2028 году, а в мае 2024 года власти страны выделили около 7 миллионов евро на возведение пограничного ограждения.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс уточнял, что страна решила застроить участки земли, ранее предназначенные для возможного обмена с Россией, и построить новую объездную дорогу вокруг спорного участка. В прошлом при планировании границ Эстония учитывала потенциальный обмен территориями и выделила для этого участок длиной 4 километра.

Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров: 135 км по суше, 76 км по реке Нарва и 127 км по Чудскому озеру. Между двумя странами до сих пор нет юридически оформленной границы. Договоры о государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году, но требуют ратификации парламентами обеих стран.

Ранее Эстония предложила забирать по €20 млрд из активов РФ за нарушения границ.

