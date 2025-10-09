Автомобиль москвича загорелся и попал на видео

В Москве на видео сняли автомобиль, вспыхнувший во дворе дома

В Москве загорелся припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Машина горит во дворе дома на улице Молодежная. На месте работают пожарные. Подробности выясняются», — говорится в сообщении.

Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как серая припаркованная машина горит во дворе дома, при этом пламя охватило переднюю часть транспорта. Далее на записи заметно, как прибывшие спасатели ликвидируют возгорание.

