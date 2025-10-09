На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автомобиль москвича загорелся и попал на видео

В Москве на видео сняли автомобиль, вспыхнувший во дворе дома
Telegram-канал 360 ЧП

В Москве загорелся припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Машина горит во дворе дома на улице Молодежная. На месте работают пожарные. Подробности выясняются», — говорится в сообщении.

Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как серая припаркованная машина горит во дворе дома, при этом пламя охватило переднюю часть транспорта. Далее на записи заметно, как прибывшие спасатели ликвидируют возгорание.

До этого сообщалось, что в Москве столкнулись три автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят три автомобиля, которые получили повреждения. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге. На записи также видно, что рядом с разбитыми машинами мужчина разговаривает по телефону.

Кроме того, в Северодвинске курьер на скутере подлетел в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент.

Ранее сообщили, почему экс-чиновник и ветеран СВО Иванов сгорел заживо.

