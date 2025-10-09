Видео: автомобили с москвичами разбились в жестком ДТП в центре столицы

В Москве на видео сняли разбитые автомобили после жесткого ДТП

В Москве столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, пл.Ильинские Ворота. Возле метро «Китай-Город», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят три автомобиля, которые получили повреждения. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге. На записи также видно, что рядом с разбитыми машинами мужчина разговаривает по телефону.

До этого сообщалось, что в Северодвинске курьер на скутере подлетел в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как скутер врезается в красный автомобиль, от удара водитель перелетает через транспорт и падает на проезжую часть.

По информации канала «Северодвинск», водителю скутера не понадобилась помощь медиков. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые оформили ДТП.

