Видео: автомобили с москвичами разбились в жестком ДТП в центре столицы

В Москве на видео сняли разбитые автомобили после жесткого ДТП
В Москве столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, пл.Ильинские Ворота. Возле метро «Китай-Город», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят три автомобиля, которые получили повреждения. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге. На записи также видно, что рядом с разбитыми машинами мужчина разговаривает по телефону.

До этого сообщалось, что в Северодвинске курьер на скутере подлетел в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как скутер врезается в красный автомобиль, от удара водитель перелетает через транспорт и падает на проезжую часть.

По информации канала «Северодвинск», водителю скутера не понадобилась помощь медиков. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые оформили ДТП.

Ранее массовое ДТП на МКАД попало на видео.

