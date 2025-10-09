На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Заживо сгорел в день рождения экс-чиновник Смоленской области

Экс-начальник управления Смоленской области заживо сгорел в день рождения в авто
true
true
true
close
Соцсети /МЧС России

Экс-начальник управления Смоленской области Олег Иванов заживо сгорел в трейлере в свой день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«На территории социального центра в Сергиевом Посаде в полностью уничтоженном огнем фургоне обнаружено тело Олега Иванова — бывшего чиновника, отвечавшего за дела молодёжи и патриотическое воспитание в администрации Смоленской области», — говорится в публикации.

Отмечается, что Иванов приехал на стажировку по спецпрограмме «Герои Подмосковья» на своем трейлере, где и проживал.

До этого блогер Эрик Давидыч чудом спасся из горящего автомобиля «Москвич 3».

«Авто за 70 млн рублей вспыхнуло за 4 секунды <...> Потушить его подручными средствами не удалось, 1000-сильное авто выгорело полностью. Его стоимость — более 70 млн рублей. Из них сама машина стоит около 2,2 млн, все остальное — доработки», — передавал Telegram-канал Mash.

Ранее владелец «Автодор-Тамбов» попросил не забирать его Mercedes за долги.

