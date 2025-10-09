Заживо сгорел в день рождения экс-чиновник Смоленской области

Экс-начальник управления Смоленской области заживо сгорел в день рождения в авто

Экс-начальник управления Смоленской области Олег Иванов заживо сгорел в трейлере в свой день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«На территории социального центра в Сергиевом Посаде в полностью уничтоженном огнем фургоне обнаружено тело Олега Иванова — бывшего чиновника, отвечавшего за дела молодёжи и патриотическое воспитание в администрации Смоленской области», — говорится в публикации.

Отмечается, что Иванов приехал на стажировку по спецпрограмме «Герои Подмосковья» на своем трейлере, где и проживал.

