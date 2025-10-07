Мигрант порезал москвича на парковке, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как мигрант порезал ножом местного жителя на парковке

В Москве мигрант порезал местного жителя на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Сцена ссоры во дворе дома на Плющихе. <…> 39-летний уроженец Таджикистана полез с ножом на 27-летнего москвича. Ударил раз, ударил два», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчины начинают драться на парковке. По информации канала, очевидец произошедшего распылил в глаза нарушителю перцовый баллончик, тем самым спас пострадавшего москвича. Следователи столичного ГСУ СК возбудили дело в отношении мигранта, в настоящее время мужчина находится под арестом.

До этого сообщалось, что в Уфе на улице Художника Позднова мужчины напали е белой машины. В момент конфликта водитель падает.

По информации Telegram-канала «БашДТП», автомобилист получил серьезные травмы: у мужчины сотрясение мозга, порвана губа, синяки и ссадины. Пострадавший написал заявление в полицию.

Ранее в Москве таксист избил девушку в автомобиле.