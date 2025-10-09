Ранение головы и переломы получил водитель грузовика из-за удара дрона ВСУ

В Шебекинском округе водитель грузовика получил серьезные травмы из-за удара Дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«На участке автодороги Белянка — Сурково дрон ударил по грузовому автомобилю. Водителя с минно-взрывной травмой, непроникающим ранением головы, закрытым переломом плеча, а также ссадинами и ушибами ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — говорится в публикации.

В результате атаки также было повреждено транспортное средство.

8 октября на территории частного домовладения в селе Сергиевка в Краснояружском районе Белгородской области детонировал украинский БПЛА. Как рассказал губернатор региона, в результате атаки пострадал мирный житель — у него диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения грудной клетки и конечностей. Сначала мужчину доставили в центральную районную больницу, а после оказания необходимой медицинской помощи врачи транспортировали его в городскую больницу №2 в Белгороде.

