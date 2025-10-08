В Белгородской области при детонации беспилотника пострадал мужчина

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) детонировал на территории частного домовладения в селе Сергиевка в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями грудной клетки, рук и ног бойцы самообороны доставили в Краснояружскую ЦРБ (центральную районную больницу — «Газета.Ru»)», — сообщил он.

В заявлении уточняется, что после оказания необходимой медицинской помощи врачи транспортировали пациента в городскую больницу №2 в Белгороде. Здесь он продолжит лечение.

По словам Гладкова, во время атаки были повреждены забор домовладения и стоявший рядом автомобиль.

5 октября бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по населенному пункту Новожеланное в Донецкой народной республике (ДНР). Глава региона Денис Пушилин рассказал, что из-за атаки БПЛА пострадал местный житель 1950 года рождения. У него диагностировали ранения средней степени тяжести.

Ранее в Брянской области в результате атаки ВСУ на предприятие пострадал мужчина.