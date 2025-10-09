Владелец «Автодор-Тамбов» попросил не забирать его Mercedes за долги

Владелец компании-банкрота «Автодор-Тамбов» попросил не забирать его Mercedes

Владелец обанкротившейся компании «Автодор-Тамбов» Анатолий Струков, который также проходит через процедуру банкротства как физлицо, попросил не забирать его спортивный Mercedes CLS 63 AMG 4Matic за долги. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дорожник подал жалобу в суд. При этом заявление не пройдет дальше до 31 октября, поскольку Струков недоплатил госпошлину — вместо 10 тыс. рублей приложил чек на 7,5 тыс. рублей.

Mercedes-Benz Струкова — это максимальная спортивная комплектация премиального седана. Он оснащается мотором V8 мощностью на 585 л. с. Средняя стоимость модели этого года — 4,2–6,1 млн руб.

Согласно решению суда, Струков должен отдать автомобиль, ключи зажигания и документы на машину. На автомобиле сейчас ездит дочь бизнесмена Мария Антюфеева.

