На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Владелец «Автодор-Тамбов» попросил не забирать его Mercedes за долги

Владелец компании-банкрота «Автодор-Тамбов» попросил не забирать его Mercedes
true
true
true
close
Mercedes-Benz

Владелец обанкротившейся компании «Автодор-Тамбов» Анатолий Струков, который также проходит через процедуру банкротства как физлицо, попросил не забирать его спортивный Mercedes CLS 63 AMG 4Matic за долги. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дорожник подал жалобу в суд. При этом заявление не пройдет дальше до 31 октября, поскольку Струков недоплатил госпошлину — вместо 10 тыс. рублей приложил чек на 7,5 тыс. рублей.

Mercedes-Benz Струкова — это максимальная спортивная комплектация премиального седана. Он оснащается мотором V8 мощностью на 585 л. с. Средняя стоимость модели этого года — 4,2–6,1 млн руб.

Согласно решению суда, Струков должен отдать автомобиль, ключи зажигания и документы на машину. На автомобиле сейчас ездит дочь бизнесмена Мария Антюфеева.

До этого суд столицы продлил меру пресечения замдиректора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранспорта РФ Владимиру Луговенко

Отмечается, что суд отказал в ходатайстве адвоката Луговенко об изменении меры пресечения на более мягкую.

Луговенко обвиняют в преступлениях по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Среди них превышение должностных полномочий, ограничение конкуренции. Его взяли под стражу 7 мая.

Ранее сход селя заблокировал проезд в сторону Сочи по трассе М-4.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами