В Симферополе люди ехали в автобусе с мертвой пассажиркой

В автобусе Новороссийск – Симферополь пассажиры полчаса ехали рядом с мертвой женщиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

«Люди считали, что пенсионерка спала всю дорогу, поэтому никто ничего не заподозрил. Когда приехали в Симферополь, ее попытались разбудить, тогда и поняли, что бабушка скончалась. Из-за чего — никто не знает», — говорится в сообщении.

По словам пассажиров, в салоне общественного транспорта всю дорогу было душно. О причинах произошедшего ничего неизвестно.

