В Симферополе люди ехали в автобусе с мертвой пассажиркой

Mash: пассажиры автобуса Новороссийск — Симферополь ехали с мертвой женщиной
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В автобусе НовороссийскСимферополь пассажиры полчаса ехали рядом с мертвой женщиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

«Люди считали, что пенсионерка спала всю дорогу, поэтому никто ничего не заподозрил. Когда приехали в Симферополь, ее попытались разбудить, тогда и поняли, что бабушка скончалась. Из-за чего — никто не знает», — говорится в сообщении.

По словам пассажиров, в салоне общественного транспорта всю дорогу было душно. О причинах произошедшего ничего неизвестно.

До этого сообщалось, что в городе Петрозаводске Республики Карелии мотоциклист врезался в автомобиль. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер едет на большой скорости и врезается в машину, от удара водитель подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

По данным МВД Карелии, мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в городе Пушкино Московской области столкнулись Honda и каршеринг.

Ранее массовое ДТП на МКАД попало на видео.

