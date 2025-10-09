На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье подросток без прав сбил двух малышей на «зебре»

Прокуратура Подмосковья: в Красково подросток на багги сбил четырехлетних детей
Прокуратура Московской области

В Красково семнадцатилетний подросток на багги сбил двух четырехлетних детей. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. ДТП произошло, когда дети перебегали через дорогу по пешеходному переходу на улице Карла Маркса при зеленом (для пешеходов) свете светофора.

На ролике хорошо видно, что багги (небольшой легковой автомобиль для езды по бездорожью) не снизил скорость при приближении к «зебре», несмотря на то, что по ней передвигались около десятка человек, как взрослые, так и дети. Машина влетела на переход на полной скорости, в результате двое малышей оказались под колесами. Одного из них из-за сильного удара отбросило в сторону на несколько метров. Сейчас дети получают медицинскую помощь.

Люберецкая прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. В том числе то, почему несовершеннолетний и, следовательно, не имеющий водительских прав юноша оказался за рулем.

По данным Mash, после инцидента родители пострадавших детей схватили водителя багги, а тот заплакал и попросил отпустить его.

Ранее в Казани пьяный глава союза художников Татарстана сбил трех детей на зебре.

