На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В городе Иркутской области ограничили продажу бензина

В Бодайбо возник дефицит бензина из-за проблем с его отгрузкой на ж/д
true
true
true
close
Сергей Аверин/РИА Новости

В Бодайбо Иркутской области ограничили продажу бензина, сообщил IrCity.ru мэр города Евгений Юмашев.

В публикации отмечается, что сейчас на автозаправках не заливают бензин в канистры, а в одни руки отпускают до 50 л. Градоначальник объяснил происходящее трудностями с отгрузкой бензина на железной дороге в поселке Таксимо.

«Бочки идут долго, но когда неделями их не могут поставить под раскачку — это недопустимо. Сегодня они стоят в Таксимо, их пять дней не могут поставить на выгрузку», — описал ситуацию Юмашев.

Он добавил, что из-за скорого замерзания реки поставщики могут не успеть доставить топливо в бочках в город: им нужно проехать 220 км по плохой дороге. Путь в одну сторону занимает около суток.

По словам мэра, ситуацию усложняют и удары по нефтеперерабатывающим заводам региона.

«Ограничения касаются только физических лиц — компании продолжают получать топливо по контрактам, запас для них уже сформирован», — заключил градоначальник.

В начале месяца стало известно, что многие продающие бензин автозаправки сейчас работают себе в убыток, а ряд независимых АЗС уже закрывается. Об этом говорилось в письме Российского топливного союза вице-премьеру Александру Новаку. Принятые кабмином меры, по мнению авторов письма, недостаточны для изменения ситуации к лучшему. Власти же полагают, что положение дел на топливном рынке России «абсолютно контролируемое», а ситуация вскоре стабилизируется.

Ранее были названы четыре региона России, которым грозят перебои с бензином.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами