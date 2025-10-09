В городе Иркутской области ограничили продажу бензина

В Бодайбо возник дефицит бензина из-за проблем с его отгрузкой на ж/д

В Бодайбо Иркутской области ограничили продажу бензина, сообщил IrCity.ru мэр города Евгений Юмашев.

В публикации отмечается, что сейчас на автозаправках не заливают бензин в канистры, а в одни руки отпускают до 50 л. Градоначальник объяснил происходящее трудностями с отгрузкой бензина на железной дороге в поселке Таксимо.

«Бочки идут долго, но когда неделями их не могут поставить под раскачку — это недопустимо. Сегодня они стоят в Таксимо, их пять дней не могут поставить на выгрузку», — описал ситуацию Юмашев.

Он добавил, что из-за скорого замерзания реки поставщики могут не успеть доставить топливо в бочках в город: им нужно проехать 220 км по плохой дороге. Путь в одну сторону занимает около суток.

По словам мэра, ситуацию усложняют и удары по нефтеперерабатывающим заводам региона.

«Ограничения касаются только физических лиц — компании продолжают получать топливо по контрактам, запас для них уже сформирован», — заключил градоначальник.

В начале месяца стало известно, что многие продающие бензин автозаправки сейчас работают себе в убыток, а ряд независимых АЗС уже закрывается. Об этом говорилось в письме Российского топливного союза вице-премьеру Александру Новаку. Принятые кабмином меры, по мнению авторов письма, недостаточны для изменения ситуации к лучшему. Власти же полагают, что положение дел на топливном рынке России «абсолютно контролируемое», а ситуация вскоре стабилизируется.

