«Работают в убыток»: независимые АЗС в России могут закрыться из-за дефицита бензина

Многие продающие бензин автозаправки в настоящее время работают себе в убыток, ряд независимых АЗС уже закрывается. Об этом говорится в письме Российского топливного союза вице-премьеру Александру Новаку. Принятые кабмином меры, по мнению авторов письма, недостаточны для изменения ситуации к лучшему. В свою очередь, власти полагают, что положение дел на топливном рынке России «абсолютно контролируемое», а ситуация вскоре стабилизируется.

Рентабельность продающих бензин автозаправок в настоящее время отрицательная, ряд независимых АЗС уже закрывается, говорится в письме Российского топливного союза (РТС) вице-премьеру Александру Новаку. Выдержки из него приводит «Интерфакс». Документ направили в правительство 30 сентября.

В письме утверждается, что из-за снижения производства бензина и сокращения его биржевых продаж в стране наблюдается рост оптовых цен, которые сравнялись, а в некоторых регионах даже превысили розничные. Кроме того, заметно выросли эксплуатационные затраты, тарифы на логистику, кредитная и налоговая нагрузка — в результате «рентабельность розничного ретейла по бензинам стала глубоко отрицательной».

Вторая обозначенная в письме проблема — срыв сроков отгрузки биржевого бензина при объемах «существенно ниже заключенных сделок». При этом, как утверждают в РТС, нефтяные компании в первую очередь отгружают бензин собственным сетям сбыта в ущерб независимым покупателям.

Подобное развитие событий грозит независимым владельцам АЗС (число которых составляет около 60% от общего числа заправок РФ) прекращением деятельности, утверждают в Российском топливном союзе.

К уже принятым правительством мерам по регулированию топливного рынка, среди которых запрет экспорта бензина, в РТС относятся несколько скептически и утверждают, что ситуацию они практически не поменяли.

Что предлагают?

В своем письме РТС выдвинул несколько предложений. Среди них:

— полностью выполнить рекомендации Минэнерго по объемам мелкооптовых и биржевых продаж, а также срокам и объемам отгрузки по биржевым сделкам;

— при регулировании роста розничных цен на моторное топливо использовать композитный индекс инфляции, учитывающий рост налоговой и кредитной нагрузок (сейчас используется индекс потребительских цен);

— ввести временный запрет экспорта дизельного топлива для производителей с его реализацией до наступления холодов.

Что говорит статистика

ТАСС со ссылкой на аналитиков исследовательской группы «Петромаркет» сообщал, что по состоянию на 19 сентября российские АЗС в среднем несли убыток в размере 4,3 рубля для каждого проданного литра АИ-92 и убыток в размере 3,8 рублей для каждого литра АИ-95.

По данным аналитической компании «ОМТ-Консалт», которые приводит «Коммерсантъ», в период с 28 июля по 22 сентября количество продающих бензин АЗС в РФ сократилось на 2,6%, или на 360 объектов. В большей степени это затронуло независимые компании (4,1%).

Издание отмечает, что из-за плановых ремонтов и инцидентов на НПЗ в 2025 году выпуск бензина снизился примерно на 10% — со 123,6 тыс. тонн в январе до 110-112 тыс. тонн в сентябре.

«Коммерсантъ» приводит мнение одного из участников рынка, который отмечает, что дефицит бензина в России в сентябре составил около 400 тыс. тонн из стандартных ежемесячных поставок в 2 млн тонн, то есть примерно в 20%. Собеседник издания объяснил это внеплановыми ремонтами на установках первичной переработки нефти на нескольких крупных заводах.

Ситуация под контролем

В то же время российские регионы столкнулись с дефицитом топлива. Так, в Хабаровском крае автомобилисты начали записываться в очередь за бензином по спискам, а в Крыму ввели лимит сперва 30, а затем 20 литров топлива в одни руки.

«Уже больше месяца поступают сообщения о нехватке и перебоях в поставках бензина на АЗС в ряде субъектов. Некоторые сети, которые продолжают работать в условиях локального дефицита топлива, были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 л на посетителя», — сообщил «Известиям» президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

В то же время зампред правительства РФ Александр Новак в кулуарах дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что ситуация с бензином в регионах находится под контролем.

«Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает министерство энергетики со всеми регионами в штабном режиме. Сегодня в целом у нас баланс спроса и предложения обеспечен по стране», — сказал он.

Вице-премьер признал, что в «отдельных регионах» существуют проблемы обеспечения топливом, но правительство и региональные власти решают их «в ручном режиме».

Правительство РФ уже приняло решение о запрете экспорта дизельного топлива для непроизводителей, а также о продлении полного запрета на вывоз автомобильного бензина. На рассмотрении — вопрос о временном (на полгода) разрешении использования присадок для увеличения производства бензина и дизельного топлива. Кроме того, планируется обнулить ввозные пошлины на бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура. Сейчас тарифы составляют пять процентов от таможенной стоимости.

В комментарии для «Газеты.Ru» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских выразил мнение, что эти меры позволят выправить ситуацию в ближайшее время.

«Проблема [нехватки топлива] есть, там несколько [причин]: и ремонты НПЗ, и посевная [деятельность], уменьшение производительности НПЗ из-за атак с Украины. Все это вместе сказалось на определенных проблемах с бензином. Ситуация в обозримом будущем — две-три недели — должна стабилизироваться», — сказал он.