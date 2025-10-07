На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве поймали мужчину, открывшего стрельбу у АЗС в Ингушетии

Полиция поймала в Москве мужчину, открывшего стрельбу у АЗС в Ингушетии
true
true
true

В Москве полиция Ингушетии поймала мужчину, который открыл стрельбу у АЗС у села Яндаре. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В ведомстве отметили, что в сети правоохранители нашли ролик, на котором группа мужчин совершают опасные маневры на авто. Один из них открыл стрельбу в воздух возле АЗС.

«Четыре человека привлечены к административной ответственности, трое из них арестованы. Еще один фигурант – 24-летний уроженец Нового Уренгоя, проживавший в Москве, – был задержан столичными полицейскими и доставлен в Магас. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ», — говорится в публикации.

Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В ходе обысков у него изъяли 17 единиц охолощенного светозвукового оружия и 590 боеприпасов к ним.

До этого в Дагестане подростка госпитализировали после стрельбы на автозаправке.

Инцидент произошел в городе Избербаш. Работавший завхозом на АЗС мужчина выстрелил в несовершеннолетнего из пневматического ружья.

На место оперативно прибыла полиция. Как заявил сам подозреваемый в беседе с правоохранителями, юноша работал на автомойке неподалеку и часто приходил в гости, что не нравилось работнику заправки. Подросток не прислушивался к замечаниям сотрудника, поэтому мужчина открыл стрельбу.

Ранее водитель выпрыгнул из «КамАЗа» за секунду до ДТП с поездом из Казани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами