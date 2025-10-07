В Москве поймали мужчину, открывшего стрельбу у АЗС в Ингушетии

Полиция поймала в Москве мужчину, открывшего стрельбу у АЗС в Ингушетии

В Москве полиция Ингушетии поймала мужчину, который открыл стрельбу у АЗС у села Яндаре. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В ведомстве отметили, что в сети правоохранители нашли ролик, на котором группа мужчин совершают опасные маневры на авто. Один из них открыл стрельбу в воздух возле АЗС.

«Четыре человека привлечены к административной ответственности, трое из них арестованы. Еще один фигурант – 24-летний уроженец Нового Уренгоя, проживавший в Москве, – был задержан столичными полицейскими и доставлен в Магас. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ», — говорится в публикации.

Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В ходе обысков у него изъяли 17 единиц охолощенного светозвукового оружия и 590 боеприпасов к ним.

До этого в Дагестане подростка госпитализировали после стрельбы на автозаправке.

Инцидент произошел в городе Избербаш. Работавший завхозом на АЗС мужчина выстрелил в несовершеннолетнего из пневматического ружья.

На место оперативно прибыла полиция. Как заявил сам подозреваемый в беседе с правоохранителями, юноша работал на автомойке неподалеку и часто приходил в гости, что не нравилось работнику заправки. Подросток не прислушивался к замечаниям сотрудника, поэтому мужчина открыл стрельбу.

Ранее водитель выпрыгнул из «КамАЗа» за секунду до ДТП с поездом из Казани.