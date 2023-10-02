В Дагестане во время стрельбы на автозаправке пострадал подросток

В Дагестане подростка госпитализировали после стрельбы на автозаправке. Об этом сообщает МВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Избербаш. Работавший завхозом на АЗС мужчина выстрелил в несовершеннолетнего из пневматического ружья.

«В результате молодой человек с проникающим ранением в область груди помещен в больницу», — сообщается в публикации.

На место оперативно прибыла полиция. Как заявил сам подозреваемый в беседе с правоохранителями, юноша работал на автомойке неподалеку и часто приходил в гости, что не нравилось работнику заправки. Подросток не прислушивался к замечаниям сотрудника, поэтому мужчина открыл стрельбу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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