Видео: водитель выпрыгнул из «КамАЗа» за секунду до ДТП с поездом из Казани

На видео попал прыжок водителя из КамАЗа за секунду до ДТП с поездом из Казани

В Татарстане водитель выпрыгнул из кабины «КамАЗа» за секунду до жесткого ДТП с поездом Казань — Санкт-Петербург. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Авто Батя».

«В итоге он отделался ссадинами. А вот грузовик, врезавшийся в пассажирский состав, разорвало на два части. Локомотив тоже пострадал – его прямо на месте заменили, и пассажиры продолжили путь до Северной столицы», — говорится в публикации.

ДТП произошло 7 октября 2025 года на 753-м км Горьковской железной дороги. Автомобиль и локомотив в результате происшествия получили технические повреждения. В серьезной аварии все остались живы. Была произведена замена локомотива, пассажирский поезд продолжил движение по маршруту. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

