В Москве перекрыли МКАД

Движение на участке МКАД на юго-западе Москвы перекрыто, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Движение закрыто: на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта. Будьте внимательны», — отмечается в сообщении.

О причинах перекрытия движения и его сроках не сообщается.

До этого автоблогер Эрик Давидыч рассказал, что в его тюнингованном «Москвиче», который дотла выгорел на МКАД, были установлены детали от Audi, Mercedes-Benz, Ferrari и Mitsubishi.

Также на МКАД попало на видео массовое ДТП с пятью машинами. На кадрах видно, как три автомобиля попадают в ДТП и останавливаются, в этот момент в одну из машин врезается черная иномарка, а затем – белый автомобиль. От удара автомобильные детали разлетаются по дороге.

Ранее пламя охватило авто петербуржца на КАД.