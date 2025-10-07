На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогер Эрик Давидыч рассказал, детали каких авто были в выгоревшем на МКАД «Москвиче»

Автоблогер Эрик Давидыч тюнинговал сгоревший «Москвич» деталями Audi и Ferrari
Telegram-канал Baza

Автоблогер Эрик Давидыч (Эрик Китуашвили) рассказал в комментариях к своему посту в Telegram-канале, что для тюнинга сгоревшего на МКАД автомобиля «Москвич 3» использовались детали от автомобилей Volkswagen, Audi, Ferrari и Mitsubishi.

«На оригинальном «Москвиче» — там же мотор 1,5 литра.Таких мощностей снять нельзя — это первое. Второе — там можно увеличить мощность, сил 20-30 прибавить, будет там «180 лошадей» максимум», — объяснил Китуашвили необходимость применения деталей от других машин.

По его словам, при тюнинге кроссовера в него был интегрирован двигатель Audi, применялись запчасти Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, датчик от Ferrari, а также компоненты от внедорожника Mitsubishi Pajero 1993 года.

Блогер чудом спасся, когда его тюнингованный «Москвич 3» мощностью 1 тыс. л.с. вспыхнул на МКАД. Машина полностью выгорела. Позднее Эрик Давидыч рассказал, что у «Москвича» оторвался карданный вал, который пробил бензобак.

Ранее момент пожара «Москвича» Эрика Давидыча на МКАД попал на видео.

