Пламя охватило авто петербуржца на КАД, и это попало на видео

В Петербурге автомобиль загорелся и парализовал движение на КАД

В Санкт-Петербурге на КАД загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Мощный пожар на КАД — машина вспыхнула на 29-м километре. Над кольцевой поднялся огромный столб дыма. На месте работают спасатели», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как на проезжей части горит транспорт, при этом пламя охватило машину полностью. По информации канала, во время работы спасателей КАД перекрывали дважды. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» отметили, что возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД загорелся автомобиль. На записи заметно, что машина горит на обочине дороги, при этом пламя охватило транспорт полностью.

По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», на месте возгорания работали оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В районе ДТП движение транспорта было затруднено на один километр.

Ранее ДТП парализовало движение на юго-западе Москвы.