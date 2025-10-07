Появилось видео нападения на школьницу в автобусе Находки

Видео момента нападения на школьницу в автобусе в приморском городе Находка попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

По данным прокуратуры, инцидент произошел 10 сентября 2025 года в автобусе маршрута № 2. В соцсетях появилось видео с тем, как мужчина сначала сел на девочку, а затем заломил ей руки. Позже выяснилось, что его возмутило, что девочка не уступила место пенсионерке.

Следователи установили, что из-за незначительного повода мужчина причинил 15-летней пассажирке телесные повреждения.

Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и личности нападавшего, а также даст оценку полноте и объективности проводимой проверки. Ход расследования поставили на контроль прокуратуры.

