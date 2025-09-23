На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В центре Москвы школьники на родительском авто устроили ДТП и попали на видео

112: в Москве иномарка вылетела с тротуара на дорогу и врезалась в авто ДПС
В центре Москвы несовершеннолетний водитель пытался объехать пробку по тротуару, но врезался в патрульную машину. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Пока все мирно стояли в пробке, пропуская кортеж с мигалками, двое гениев решили срезать путь — по тротуару. На «китайце» несовершеннолетний водитель вылетел на проезжую часть, врезался в фонарный столб, а потом и в машину ДПС», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как правоохранители оперативно задерживают нарушителя. По информации канала, иномарку несовершеннолетний водитель взял у родителей.

Также сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Теперь родителям нарушителя грозит крупный штраф.

До этого двое подростков без прав устроили ДТП в Тюменской области. ДТП произошло на 109-м километре федеральной трассы под Исетском. По данным инспекторов, столкновение произошло после того, как 17-летний водитель автомобиля Toyota Corolla вылетел на встречную полосу и врезался в «Хонду».

Ранее появилось видео с места жесткого ДТП в Сибири.

