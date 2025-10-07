На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье пассажир автобуса напал на школьницу, не уступившую место пенсионерке

Житель Находки сел на школьницу, которая не уступила место пенсионерке в автобусе
true
true
true
close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура Приморского края начала проверку после инцидента в Находке, где мужчина напал на школьницу в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, инцидент произошел 10 сентября 2025 года в автобусе маршрута № 2. В соцсетях появилось видео с тем, как мужчина сначала сел на девочку, а затем заломил ей руки. Позже выяснилось, что его возмутило, что девочка не уступила место пенсионерке.

Следователи установили, что из-за незначительного повода мужчина причинил 15-летней пассажирке телесные повреждения.

Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и личности нападавшего, а также даст оценку полноте и объективности проводимой проверки. Ход расследования поставили на контроль прокуратуры.

До этого в Уфе мужчины напали на водителя во время спора о парковке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как нарушитель избивает автомобилиста возле белой машины. В момент конфликта водитель падает.

Ранее в Москве в скорую помощь врезался автобус.

