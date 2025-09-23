На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке на видео попало, как гаишники руками поймали байкера

Mash: автоинспекторы голыми руками поймали байкера во Владивостоке
true
true
true

Во Владивостоке инспекторы ДПС руками поймали байкера. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Сотрудники пытались остановить лихого гонщика в районе Седанки — прижимали его машиной к обочине, но тот все время ускользал», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мотоциклист едет рядом с патрульным автомобилем, при этом сотрудник правоохранительных органов пытается рукой достать до нарушителя. Далее на записи заметно, как у гаишника получается схватить мотоциклиста: инспектор держит мужчину за куртку и останавливает автомобиль.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водители подрались после ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль перестраивается на соседнюю полосу движения и врезается в другую машину. После ДТП водители выходят из своих автомобилей и несколько минут разговаривают. Далее на записи заметно, как один из мужчин ударяет водителя.

Ранее двое подростков без прав устроили ДТП в Тюменской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами