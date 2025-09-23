Во Владивостоке на видео попало, как гаишники руками поймали байкера

Во Владивостоке инспекторы ДПС руками поймали байкера. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Сотрудники пытались остановить лихого гонщика в районе Седанки — прижимали его машиной к обочине, но тот все время ускользал», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мотоциклист едет рядом с патрульным автомобилем, при этом сотрудник правоохранительных органов пытается рукой достать до нарушителя. Далее на записи заметно, как у гаишника получается схватить мотоциклиста: инспектор держит мужчину за куртку и останавливает автомобиль.

