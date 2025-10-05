Массовая автомобильная авария произошла на юге Китая

В Китае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием множества машин, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Около 20.00 (15.00 мск) 4 октября на участке скоростного шоссе G0412 »Шэньчжэнь - Наньнин» в уезде Синъе городского округа Юйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района произошло столкновение нескольких транспортных средств, две машины загорелись», — сообщает агентство.

В аварии два человека получили ранения не совместимые с жизнью. Еще трое доставлены в больницу.

До этого сообщалось, что в Челябинске автомобиль с человеком провалился в яму на проезжей части.

«В Челябинске на перекрестке улиц Машиностроителей и Энергетиков автомобиль передней частью провалился в яму, огороженную временным забором. Информация уточняется», — говорится в публикации Telegram-канала «Челябинск и область».

Местные жители запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что передняя часть автомобиля находится в яме, при этом возле — стоят дорожные ограждения.

Ранее в Приморье коровы, соблюдающие ПДД, парализовали движение транспорта.