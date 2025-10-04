На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: в Приморье коровы, соблюдающие ПДД, парализовали движение транспорта

В поселке Славянка Приморского края коровы перегородили движение автомобилям. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Забавное видео записали в Славянке. На кадрах видно, как две коровы выбрались на проезжую часть к машинам и заставили вереницу автомобилей ждать, пока они завершат свой променад», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как две коровы идут по проезжей части на участке, оборудованном для пешеходов. При этом за животными медленное едут машины. На записи также заметно, что из-за животный образовался автомобильный затор.

До этого сообщалось, что в Пермском крае ночью медведь бегал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как медведь бежит сначала вдоль проезжей части, затем – выбегал на дорогу в необорудованном для пешеходов месте. По словам экспертов, в городской среде хищников могут привлекать свалки, в которых животные пытаются найти себе еду.

Ранее едчайшего хищника сняли на видео в Приморье.

