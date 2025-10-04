Видео: автомобиль с челябинцем провалился в яму

В Челябинске на видео сняли авто, которое вместе с человеком провалилось в яму

В Челябинске автомобиль с человеком провалился в яму на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск и область».

«В Челябинске на перекрестке улиц Машиностроителей и Энергетиков автомобиль передней частью провалился в яму, огороженную временным забором. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что передняя часть автомобиля находится в яме, при этом возле — стоят дорожные ограждения.

До этого сообщалось, что в Бижбулякском районе Республики Башкортостан автомобиль, в котором находились подростки, врезался в лошадь. Правоохранители сфотографировали поврежденный транспорт. На кадрах видно, что у машины смят кузов, выбиты стекла, оторвана крыша. В результате произошедшего три человека, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.

