Пострадавшая в ДТП с Lada Vesta из-за отказа руля не стала общаться с АвтоВАЗом

Baza: пострадавшая в ДТП из-за отказа руля Lada не стала общаться с АвтоВАЗом

Женщина-водитель, пострадавшая во Владимирской области из-за заклинившего руля Lada Vesta, отказалась общаться с »АвтоВАЗом». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В АвтоВАЗе заявили, что пытались связаться с пострадавшей, но та на контакт не пошла и отказалась предоставить машину для технической экспертизы. Ранее у АвтоВАЗа уже были проблемы с блокировкой руля. Автолюбители жаловались, что у некоторых новых Vesta руль блокируется на скорости 60–70 км/ч», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что во Владимирской области у автомобиля Lada Vesta отказал руль в момент движения.

«На дороге во Владимирской области у новой Lada Vesta заклинило рулевое управление; Колымагу вынесло в кювет, где она трижды перевернулась; За рулем была девушка, она получила серьезные травмы позвоночника», — передавал Telegram-канал «Владимирская область Новости».

