Россиянам назвали три привычки водителей, опасные осенью

Автоэксперт Хайцеэр назвал три привычки водителей, наиболее опасных осенью
Depositphotos

При наступлении осенней погоды наибольший риск попадания в ДТП несут резкие маневры, интенсивные торможения, а также попадание в глубокие лужи на высокой скорости. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Дождливая осенняя погода – сигнал не совершать резких маневров, резких торможений на скользкой поверхности. Еще одна плохая привычка – ездить на всесезонной резине, которая не очень эффективна как зимой, так и летом», — перечислил Хайцеэр.

Проезд глубоких луж на высокой скорости опасен эффектом аквапланирования и потерей устойчивости автомобиля. Преждевременный переход на зимние шины усугубляет эту проблему, добавил он.

«На зимней резине въезд в лужу еще опаснее, чем на летней, поскольку она так эффективно не вытесняет воду из пятна контакта шины с дорогой, как летняя», — заключил Хайцеэр.

