«Травмы позвоночника»: владимирка попала в жесткое ДТП из-за отказа руля

Во Владимирской области женщина попала в ДТП из-за отказа руля во время поездки

Во Владимирской области у автомобиля Lada Vesta отказал руль в момет движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Владимирская область Новости».

«На дороге во Владимирской области у новой Lada Vesta заклинило рулевое управление; Колымагу вынесло в кювет, где она трижды перевернулась; За рулем была девушка, она получила серьезные травмы позвоночника; Подушки безопасности не сработали, система «ЭРА-ГЛОНАСС» тоже не подала сигнал», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время пострадавшую водительницу врачи готовят к операции. На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов и разбиты стекла.

До этого сообщалось, что в Новой Москве байкер на большой скорости врезался в автобус. Авария произошла 27 сентября в Троицке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в автобус, от удара человек отлетает на пешеходный переход. По словам местных жителей, байкер получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее стало известно, сколько стоит самое дорогое машино-место в Москве.